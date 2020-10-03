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Вместо Притулы: в "Варьятах-шоу" появился новый актер (Фото)

Вместо Притулы: в "Варьятах-шоу" появился новый актер (Фото)
20:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Коллектив юмористического проекта Сергея Притулы "Варьяты-шоу" пополнился новым участником - украинским комиком Святославом Марченко.

После заявления известного телеведущего и актера Сергея Притулы о том, что он завершает свою карьеру на телевидении и покидает комедийную студию "Варьяты-шоу" в связи с участием в выборах на должность мера Киева, команда "варьят" решила долго не грустить и принять в свою семью нового участника, украинского юмориста Святослава Марченко. Об этом актеры программы заявили на своей официальной странице в Инстаграм.

"Хо-хо, а кто это у "Варьятах" новенький? Знакомьтесь, это - Святослав Марченко, наш новый "варьят", - сообщили новые коллеги комика.

 
 
 
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"Рада за Свята. Была на его стендапе, очень крутой оратор", - написала одна из подписчиц "Варьятов".

 
 
 
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Также в публикации говорится, что впервые после почти семи месяцев вынужденного "простоя" из-за карантина у них пройдет новое выступление.

Напомним, проект "Варьяты-шоу" возник в 2010 году в городе Тернополе. Дебютное выступление состоялось в том же году под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Варьяты"". В 2016 году состоялась премьера телеверсии шоу на "Новом канале".

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Сергей Притула, Варьяты-шоу, Святослав Марченко.

Автор:

Телеграф
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