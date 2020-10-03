Вместо Притулы: в "Варьятах-шоу" появился новый актер (Фото)

После заявления известного телеведущего и актера Сергея Притулы о том, что он завершает свою карьеру на телевидении и покидает комедийную студию "Варьяты-шоу" в связи с участием в выборах на должность мера Киева, команда "варьят" решила долго не грустить и принять в свою семью нового участника, украинского юмориста Святослава Марченко. Об этом актеры программы заявили на своей официальной странице в Инстаграм.
"Хо-хо, а кто это у "Варьятах" новенький? Знакомьтесь, это - Святослав Марченко, наш новый "варьят", - сообщили новые коллеги комика.
View this post on Instagram
"Рада за Свята. Была на его стендапе, очень крутой оратор", - написала одна из подписчиц "Варьятов".
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Также в публикации говорится, что впервые после почти семи месяцев вынужденного "простоя" из-за карантина у них пройдет новое выступление.
Напомним, проект "Варьяты-шоу" возник в 2010 году в городе Тернополе. Дебютное выступление состоялось в том же году под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Варьяты"". В 2016 году состоялась премьера телеверсии шоу на "Новом канале".