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Чем будут удивлять новые "Танці с зірками": секреты шестого эфира

Чем будут удивлять новые "Танці с зірками": секреты шестого эфира
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Новый прямой эфир главного танцевального шоу страны состоится уже в это воскресенье, 4 октября.

Шестой выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами-2020" готовит зрителям много интересных сюрпризов.

Как сообщал "Телеграф", в следующем эфире к тройке судей в составе Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса присоединится участник первого обновленного сезона проекта "Танцы со звездами" украинский комик Юрий Ткач. Встречать звездных участников на балконе будет украинский актер и певец Дзидзьо. Напомним, что темой шестого прямого эфира "Танцев со звездами-2020" станет "Вечер легенд". 

Пары будут танцевать под выступления украинских супер-артистов и выпускников "Голоса страны": Тины Кароль, TAYANNA, Гайтаны и другие.

 
 
 
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Также организаторы раскрыли зрителям несколько тайн шестого прямого эфира. "И это только часть сюрпризов", - обещают в "Танцах".

Скандалы Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": сделано неожиданное заявление

Юлия Санина и Дмитрий Жук будут танцевать контемпорари под песню "Вільна", которую исполнит Тина Кароль. Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко выполнят зажигательную сальсу под "Hasta La Vista" Michelle Andrade. Сергей Танчинец с Яной Цыбульской станцуют румбу под легендарный хит Скрябина "Люди, як кораблі". Надежда Мейхер и Кирилл Васюк продемонстрируют трогательный фокстрот под песню TAYANNA "Чекай". Санта Димопулос и Макс Леонов зажжет паркет танцем ча-ча-ча под песню Гайтаны "Одинокая босса "Самотня боса". Ольга Фреймут и Илья Падзина будут танцевать трогательный фьюжн под песню "Материнська любов", которую исполнит победитель седьмого сезона "Голос страны" Александр Клименко.

 
 
 
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Как сообщалось ранее, что в минувшее воскресенье по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

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Танцы со звездами, Танці с зірками.

Автор:

Телеграф
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