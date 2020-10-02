Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"

В субботу, 4 октября, состоится шестой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". В новом выпуске зрителей ожидает возвращение старых участников проекта, которым отведут новые роли.

Темой шестого прямого эфира "Танцев со звездами-2020" станет "Вечер легенд". Пары будут танцевать под пение самых популярных украинских звезд и выпускников "Голоса страны": Тины Кароль, Мишель Андраде, TAYANNA, Гайтаны.

Напоминаем, что в каждом эфире к тройке судей присоединяется звездный участник прошлых сезонов, а на балконе танцующих пар поддерживает новый ведущий.

Так, в шестом эфире к тройке судей присоединится участник первого обновленного сезона проекта "Танцы со звездами" украинский комик Юрий Ткач.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 2, 2020 at 6:55am PDT

Встречать пары на балконе будет тоже экс-участник шоу - украинский актер и певец Дзидзьо.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 2, 2020 at 4:23am PDT

Напомним, что в минувшее воскресенье по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

Как сообщалось ранее, Екатерина Кухар неожиданно призналась, что уже давно дружит с одной из участниц проекта "Танцы со звездами".