Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"

Темой шестого прямого эфира "Танцев со звездами-2020" станет "Вечер легенд". Пары будут танцевать под пение самых популярных украинских звезд и выпускников "Голоса страны": Тины Кароль, Мишель Андраде, TAYANNA, Гайтаны.
Напоминаем, что в каждом эфире к тройке судей присоединяется звездный участник прошлых сезонов, а на балконе танцующих пар поддерживает новый ведущий.
Так, в шестом эфире к тройке судей присоединится участник первого обновленного сезона проекта "Танцы со звездами" украинский комик Юрий Ткач.
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Встречать пары на балконе будет тоже экс-участник шоу - украинский актер и певец Дзидзьо.
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Напомним, что в минувшее воскресенье по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко.
Как сообщалось ранее, Екатерина Кухар неожиданно призналась, что уже давно дружит с одной из участниц проекта "Танцы со звездами".