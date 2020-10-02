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Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"

Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"
Обновлено 21:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В субботу, 4 октября, состоится шестой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". В новом выпуске зрителей ожидает возвращение старых участников проекта, которым отведут новые роли.

Темой шестого прямого эфира "Танцев со звездами-2020" станет "Вечер легенд". Пары будут танцевать под пение самых популярных украинских звезд и выпускников "Голоса страны": Тины Кароль, Мишель Андраде, TAYANNA, Гайтаны.

Напоминаем, что в каждом эфире к тройке судей присоединяется звездный участник прошлых сезонов, а на балконе танцующих пар поддерживает новый ведущий.

Так, в шестом эфире к тройке судей присоединится участник первого обновленного сезона проекта "Танцы со звездами" украинский комик Юрий Ткач.

 
 
 
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Встречать пары на балконе будет тоже экс-участник шоу - украинский актер и певец Дзидзьо.

 
 
 
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Напомним, что в минувшее воскресенье по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

Как сообщалось ранее, Екатерина Кухар неожиданно призналась, что уже давно дружит с одной из участниц проекта "Танцы со звездами".

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Танцы со звездами, Дзидзьо, Юрий Ткач, Танці с зірками.

Автор:

Телеграф
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