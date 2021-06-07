Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Украинский телеведущий Сергей Притула сообщил 7 июня, что вышел из партии "Голос", но не намерен уходить из политики. Он также признался, что уходит из-за работы новых руководителей. Мол, при них цели партии отдалились от начальных основ настолько, что можно констатировать "точку невозврата". В "Голосе" резко отреагировали на выход Притулы из партии.

Ситуацию в "Голосе" и политические перспективы Притулы для "Телеграфа" прокомментировала аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Глобальные причины кроются в том, что происходило и происходит в самом "Голосе". За этот период парламентской истории, после выборов 2019 года, партию покинул лидер (ушел Вакарчук), менялось руководство внутри самой фракции. Менялась и позиция. Точнее, были попытки искать эту позицию, - отмечает Олеся Яхно. - Не входить в коалицию, но при этом и не критиковать Зеленского. На такой размытости партия много потеряла. Пытались удержаться в тренде "новых лиц". Но потом эти "новые лица", особенно в "Слуге народа", стали попадать в скандалы, в том числе коррупционные. И за два года запрос на "новые лица" начал снижаться. А "Голос" так и не выстроил некой внятной позиции".

Аналитик отмечает, что в партии без Вакарчука начали звучать странные заявления.

"В том числе из уст, кажется, Киры Рудик – о том, что партия Порошенко ("Европейская солидарность") является для "Голоса" большим оппонентом, чем сам Зеленский. И уход Притулы стал следствием таких вот странных процессов в самой партии. Поиски ниши что-то не особо получаются. Об этом говорят и рейтинги, которые сейчас дают "Голосу" различны соцопросы. Рейтинг в 1-2% - это очень маленькая цифра, которая не дает перспектив в новом избирательном цикле", - подчеркивает Олеся Яхно.

По ее мнению, всё это в комплексе, включая всё более явный конфликт с новым руководством партии, подтолкнуло Притулу к уходу из "Голоса".

"Вряд ли это из-за желания уйти в другой политический проект, - считает аналитик. - Не уверена, что сегодня Притула находится в политическом поиске. Выборов сейчас нет – ни парламентских, ни местных. Никто не понимает до конца, каким будет новый тренд на будущую парламентскую кампанию. Разочарование в "новых лицах" точно будет продолжаться, а нового запроса пока нет. Не думаю, что Притула именно в данный момент хочет куда-то непременно в политическом смысле пристроиться. Но если возникнет некое интересное политическое предложение, это не значит, что он им не воспользуется. Но, подчеркиваю, уходит не потому, что замаячила некая перспектива. Что касается самого "Голоса", то если партия не переформатируется, если у нее не появится понятная позиция, она точно не попадет в новый парламент".

Отметим, что несколько месяцев назад в "Голосе" был публичный конфликт, который фактически разделил парламентскую фракцию. При этом часть депутатов была ориентирована именно на Притулу. Тогда же ходили слухи о планах Сергея Притулы создать собственный политический проект с правым уклоном.

Напомним, что 25 мая Сергей Притула стал многодетным отцом. У телеведущего родилась еще одна доченька.