Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему

Депутаты от «Слуги народа» Евгения Кравчук и Никита Потураев внесли в Верховную Раду законопроект №5554, которым предлагают отсрочить озвучивание фильмов и сериалов на украинском языке до окончания карантина. Рассматривать его планируют уже на нынешней сессии парламента. Предложение вызвало шквал критики со стороны оппозиционных фракций и общественности. В блиц-интервью «Телеграфу» один из авторов документа Никита Потураев объяснил, почему внесли данный законопроект, до какого числа планируют отсрочить норму, и какие еще изменения в языковой закон планируют вносить.

- Расскажите, когда планируется рассматривать законопроект об отсрочке некоторых норм языкового закона?

- Во вторник в сессионном зале закон №5554 и альтернативный 5554-1 рассматриваться не будут, завтра только будет рассматриваться вопрос о включении их в повестку дня сессии, после чего мы рассмотрим их на ближайшем заседании профильного комитета. Необходимость в основном законопроекте связана с тем, что в период локдауна и карантина, производители видеопродукции, также, как и производители видео контента во всем мире, были лишены возможности снимать. Съемочные процессы были везде остановлены и только сейчас возвращаются к нормальному производственному ритму. Поэтому возникла проблема, и она решаема, мы много других норм законов переносили в связи с ковидом – и выплаты ЕСВ предпринимателями, и многое другое. Шумиха вокруг этих норм совершенно искусственная и с моей точки зрения, совсем нечестная. Все это соответствует практике парламента в других вопросах, за что голосовали почти все фракции. Ничего радикального этот закон 5554 в законе о государственном языке ничего не меняет. Единственное что, переносит введение этой нормы до окончания карантинных ограничений.

- Это как раз и критикуют, потому что непонятно, когда же этот карантин закончится

- Я думаю, что понятно, когда закончится. Тут уже вопрос не в наличии вакцин, а в сознательности граждан. Если вакцинация будет идти нарастающими темпами, то я убежден, что к осени карантин закончится. Но после внутренних консультаций, в том числе, с депутатом Александром Санченко, который автор альтернативного законопроекта, он предложил другую формулировку и предложил ввести эту норму с 16 июля 2022 года. У нас год действовали локдауны и карантины, и ровно на год он предлагает отсрочить введение этой нормы. Он еще одно уточнение сделал, поскольку он раньше работал в концертной индустрии, предложил отсрочить аналогичную норму для украинских концертов, украинских шоу-программ. Так как там аналогичная проблема – не было ни репетиций, ни выступлений.

На самом деле, к этим нормам все они готовились, в обычных условиях не было бы никаких проблем, чтобы эти нормы вступили в действие летом этого года, но ковид никто не мог предусмотреть. Поэтому очень нечестно требовать от людей, которые действительно готовились, но чисто технически не успели произвести нужное количество часов продукции или подготовить новые шоу-программы, чтобы они сейчас пострадали от того, что мы как государство не можем выполнить свою часть обязательств. Мы же обязали их ничего не делать в течение года. Теперь мы должны сделать шаг на встречу на тот же год.

- То есть к вам с такими просьбами обратились продакшены, те, кто производит теле-кинопродукт?

- Да, не только телеканалы, а к Санченко обращались представители шоу-бизнеса. Совсем не связанная с политикой проблемная ситуация, которую можно очень легко решить. Мы же в парламенте работаем не для того, чтобы абстрактные схемы выстраивать, а чтобы помогать стране развиваться и переживать тяжелые времена.

- А что касательно отсрочки нормы об обязательном знании украинского языка для госслужащих? Должно быть тестирование этим летом

- Мы на комитете будем рассматривать этот вопрос, по моим данным, там все должно быть готово, но представители оппозиции утверждают, что не все будет готово. Мы заслушаем тех, кто отвечает за подготовку этих экзаменов, если мы получим подтверждение, что все готово, то мы ничего и трогать не будем. А если будут сложности с началом экзаменов с 1 июля, то тогда придется срочно вносить такой законопроект, который и эту норму отложит. Но если в ситуации с представителями видео контента у меня обращения были, и у Санченко тоже, то в этой ситуации у меня обращений не было и это инициировала "Европейская солидарность", это достаточно странная ситуация, при которой здесь они сами инициировали, а здесь они против. Хотя ситуация одна и та же – сложности из-за эпидемии. В среду всех заслушаем и будем принимать решения.

Как известно, с 16 января 2021 года украинский язык стал обязательным для использования в сфере обслуживания.