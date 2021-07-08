Верещук пообещала "дать в зубы" Шуфричу (видео)

В среду, 7 июля, во время обсуждения принудительной посадки в Беларуси самолета рейса Афины-Вильнюс, а также задержания экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, между нардепами "Слуги народа" Ириной Верещук и ОПЗЖ Нестором Шуфричем возникла жаркая перепалка.

Во время нее, Шуфрич призвал Верещук "не верещать", что ей не очень понравилось.

В четверг Верещук написала в своих соцсетях, что если подобное повторится, то она "встанет и даст в зубы" в прямом эфире.

"Не советую проверять", - написала она.

Журналисты спросили у Шуфрича, что тот думает по этому поводу.

"Ну, пусть подойдет и даст", - сказал он, добавив, что "тут нечего комментировать".

Как сообщалось ранее, суд в Киеве в четверг рассматривает возможность продления меры пресечения нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Во время заседания, его коллега Александр Лукашев уснул сидя на стуле.