Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве
В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве
С детьми под палящим солнцем: в центре Киева сразу четыре митинга, не обошлось без потасовок (эксклюзивные фото)
С детьми под палящим солнцем: в центре Киева сразу четыре митинга, не обошлось без потасовок (эксклюзивные фото)

Верещук пообещала "дать в зубы" Шуфричу (видео)

Верещук пообещала "дать в зубы" Шуфричу (видео)
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В среду, 7 июля, во время обсуждения принудительной посадки в Беларуси самолета рейса Афины-Вильнюс, а также задержания экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, между нардепами "Слуги народа" Ириной Верещук и ОПЗЖ Нестором Шуфричем возникла жаркая перепалка.

Во время нее, Шуфрич призвал Верещук "не верещать", что ей не очень понравилось. 

В четверг Верещук написала в своих соцсетях, что если подобное повторится, то она "встанет и даст в зубы" в прямом эфире. 

"Не советую проверять", - написала она. 

Журналисты спросили у Шуфрича, что тот думает по этому поводу.

"Ну, пусть подойдет и даст", - сказал он, добавив, что "тут нечего комментировать". 

Как сообщалось ранее, суд в Киеве в четверг рассматривает возможность продления меры пресечения нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Во время заседания, его коллега Александр Лукашев уснул сидя на стуле

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 185

Все по теме:

Нестор Шуфрич, Ирина Верещук, Слуга народа, ОПЗЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших
02 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
03 Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
04 Пенальти на Стерлинге: мнения людей
05 На Украину надвигается мощная магнитная буря: что делать, чтобы ее пережить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)
На Львовщине 20-летний парень распотрошил кладбище: пострадали 60 памятников и крестов (фото)
На Львовщине 20-летний парень распотрошил кладбище: пострадали 60 памятников и крестов (фото)
Верещук пообещала &quot;дать в зубы&quot; Шуфричу (видео)
Верещук пообещала "дать в зубы" Шуфричу (видео)
Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь