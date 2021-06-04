Поломан, раздавлен, изнасилован в прямом эфире: новое видео с Протасевичем взволновало сеть

Режим Александра Лукашенко в Беларуси своей попыткой "отбелиться" с помощью якобы добровольного "обличительного" интервью захваченного силовиками бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича облажался: все якобы признания и заявления пленника разбиваются об следы пыток, которые попали в кадр.

На наличие характерных следов на руках обратила внимание журналистка Татьяна Даниленко. Она опубликовала скриншот из интервью, на котором видны характерные следы на руках Протасевича и возмутилась, что Лукашенко и его клика до сих пор не получила по заслугам.

"К каким глубинам дна опустилась Беларусь ... Лысый жирный мясник берет "интервью" с заключенным Романом Протасевичем, который признается, раскаивается и плачет. Мясник даже не беспокоится, чтобы скрыть следы пыток у пленного. На сталинских публичных судах себя, свои семьи, любимых и друзей оговаривали и более прохаваннные люди, чем 26-летний Протасевич. Давно известно, что у лукашенковской гэбни 1937 год - на уровне памяти мышц. Но то, что ЭТО показывают в эфире, а Лукашенко до сих пор не получил своего черенка лопаты в задницу - вселенское зло", - пишет Даниленко на своей странице в соцсети Facebook в ночь на пятницу, 4 июня.

Украинский журналист, главред интернет-издания "Цекнзор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что подобные следы и руки показывают, как Протасевича "готовили" к интервью и выбивали показания:

"… КГБ не заметило, что запястья Протасевича искалечены тугими наручниками, руки опухшие, и эти страшные руки попали в кадр. Это один из видов пыток, когда руки немеют и теряют чувствительность, и это явно не все, что с ним делают. Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевича Сапегой, чтобы Роман с такими руками так старательно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим", - пишет Бутусов на своей странице в соцсети Facebook.

Он назвал это провалом КГБ, так как свидетельство пыток – "полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа".

Он также выразил убеждение, что за это интервью надо вводить против Лукашенко и его "банды" дополнительные санкции.

Пользователи соцсетей также выразили свое возмущение происходящим беззаконием, которое остается безнаказанным:

Журналист Алена Яхно назвала увиденное "изнасилованием в извращенной форме".

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отмечает, что Протасевич "публично зачитал заученный текст с упоминанием фамилий всех, кто нужен был спецслужбам". По его мнению, из бывшего главреда NEXTA "вероятно, слепят образцового оппозиционера, "вернувшегося в лоно пресвятой матери нашей церкви", в смысле, "в здоровое общество": после покаяния и слёз (ну и признания за Лукашенко стальных яиц, куда ж без этого) его, конечно, пожурят и простят".

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