Протасевича будут склонять к сотрудничеству, заденет и Украину, - Игар Тышкевич

Белорусский оппозиционный журналист и бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого в конце мая задержали в Минске, дал интервью и признал свою вину за "организацию массовых беспорядков".

Ситуацию прокомментировал белорусский аналитик и блогер Игар Тышкевич.

"Протасевич на ОНТ первый срез. Кратко по интервью Протасевича

1. Не знаю на чём (на амбициях, на возможной обиде) но его подцепили. В словах видна часть личного отношения (возможно, сформированного в последние дни - уже за решёткой). С ним хорошо проработали психологи.

2. Волнуется и, возможно понимает, что ему рубят пути отхода назад.

3. Фамилии и факты. Есть то, о чём в той или иной мере я знал, но есть и "удивительные откровения". То есть не исключаю формат, когда часть фактов сдобрена изрядной долей нужной информации.

4. Запись заранее порезана на тематические блоки, которыми сыпят провластные ресурсы в соцсетях.

Вывод: Протасевича будут склонять к формальному сотрудничеству. То есть к алгоритму работы по Воскресенскому.

Если это получится, то политическая конструкция ЕС и Украины по Беларуси начнёт сыпаться на глазах. Для окружения Лукашенко ОЧЕНЬ важно, чтобы так и было. По крайней мере сейчас.

Даже если потом Протасевич выскользнет (через несколько месяцев) - комбинация будет отыграна", - написал он.

Как сообщалось ранее, в Греции заявили, что за Протасевичем в стране следили люди "с российскими паспортами".