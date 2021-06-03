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Агенты с российскими паспортами следили за Протасевичем в Греции: открылись новые детали

Агенты с российскими паспортами следили за Протасевичем в Греции: открылись новые детали
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

За задержанным в Беларуси бывшим главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем следили в Греции. 

Об этом сообщает издание VICE со ссылкой на представителей греческих спецслужб. 

По данным национальной разведслужбы Греции (EYP), по крайней мере три, предположительно, представителя российских или белорусских разведчика вели наблюдение за Протасевичем в Афинах после его прибытия накануне 9 мая. 16 мая он с девушкой отправились на отдых на остров Крит, где за ними тоже велось наблюдение. 

Пожелавший остаться анонимным представитель МВД страны также отметил, что чем больше информации из камер видеонаблюдения поступает в ведомство, тем более становится ясно, что "за ними следили специалисты разведки с российскими паспортами".

Он также сообщил, что греческие спецслужбы возмущены фактом проведения подобной операции по похищению человека, а потому обещают собрать "все необходимые доказательства", чтобы дать ответ вместе с ЕС. 

Напомним, 23 мая над Беларусью был перехвачен пассажирский самолет, на котором летел экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. 

До вылета он сам сообщал, что видел, как неизвестные пытались снять на камеру его документы

Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков и считают террористом. 

Сапеге инкриминируют работу в телеграм-канале "Черная книга Беларуси", публиковавшего информацию о силовиках. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Греция, Беларусь, Роман Протасевич.
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