"Беспрецедентно!" Вскрылись новые детали посадки Ryanair с Протасевичем в Минске

В Афинах, еще перед взлетом самолета компании Ryanair, который следовал в Вильнюс, экс-главред NEXTA Роман Протасевич заметил за собой слежку.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza, и публикует переписку Протасевича.

"Представители белорусских спецслужб, по всей видимости, "вели" Романа Протасевича до самой посадки в самолёт. Как рассказывал своим знакомым Роман, он заметил подозрительного мужчину, который следил за ним и пытался самыми разными "ненавязчивыми" способами проверить его личность.

Протасевич рассказал о слежке перед вылетом – опубликована переписка. Оппозиционер успел сообщить о подозрительном мужчине и дал его описание", - говорится в сообщении.

В свою очередь NЕХТА пишет, что в Национальном аэропорту Минска устроили показуху с проверкой багажа.

"По полученным данным, самолёт изменил курс, после чего подал сигнал бедствия 7700 — об аварийной ситуации на борту. На борту находилось 123 человека. Всех заново досмотрели и держат в заложниках в аэропорту", - сказано в сообщении.

В сою очередь, Литва уже отреагировала на инцидент и потребовала освободить Протасевича.

"Беспрецедентно! Гражданский пассажирский самолёт, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлён в Минске. В самолете был белорусский политический активист. Он арестован. За этими действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!", - написал президент Литвы Гитанас Науседа у себя в Твиттере.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021