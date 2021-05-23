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"Беспрецедентно!" Вскрылись новые детали посадки Ryanair с Протасевичем в Минске

"Беспрецедентно!" Вскрылись новые детали посадки Ryanair с Протасевичем в Минске
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Афинах, еще перед взлетом самолета компании Ryanair, который следовал в Вильнюс, экс-главред NEXTA Роман Протасевич заметил за собой слежку.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza, и публикует переписку Протасевича.

"Представители белорусских спецслужб, по всей видимости, "вели" Романа Протасевича до самой посадки в самолёт. Как рассказывал своим знакомым Роман, он заметил подозрительного мужчину, который следил за ним и пытался самыми разными "ненавязчивыми" способами проверить его личность.

Протасевич рассказал о слежке перед вылетом – опубликована переписка. Оппозиционер успел сообщить о подозрительном мужчине и дал его описание", - говорится в сообщении.

В свою очередь NЕХТА пишет, что в Национальном аэропорту Минска устроили показуху с проверкой багажа. 

"По полученным данным, самолёт изменил курс, после чего подал сигнал бедствия 7700 — об аварийной ситуации на борту. На борту находилось 123 человека. Всех заново досмотрели и держат в заложниках в аэропорту", - сказано в сообщении.

В сою очередь, Литва уже отреагировала на инцидент и потребовала освободить Протасевича.

"Беспрецедентно! Гражданский пассажирский самолёт, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлён в Минске. В самолете был белорусский политический активист. Он арестован. За этими действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!", - написал президент Литвы Гитанас Науседа у себя в Твиттере.

В Минске задержали Романа Протасевича: кто он такой и за что его преследуют

Позже стало известно, что экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету, идет загрузка багажа, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Как сообщалось, сегодня в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным. 

Позже стало известно, что в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Беларусь, Александр Лукашенко, Роман Протасевич.
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