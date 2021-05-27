Дадут крупный срок: стало известно о дальнейшей судьбе задержанной девушки Протасевича

Задержанной Софье Сапеге, девушке задержанного бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, летевшей в принудительно посаженном самолете Ryanair, грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Ее обвиняют в разжигании национальной розни и социальной вражды. Речь идет о третьей части статьи 130 УК Беларуси, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, известно, что жалоба адвокатов россиянки Софии Сапеги на ее задержание будет рассмотрена в пятницу, 28 мая, в суде в Минске.

Отметим, мать девушки узнала о ее задержании из новостей. Первоначально к ней не пускали ни адвокатов, ни консулов.

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