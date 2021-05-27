Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Румыния задержала рекордно крупную партию оружия для Украины: первые детали и видео
Румыния задержала рекордно крупную партию оружия для Украины: первые детали и видео

Дадут крупный срок: стало известно о дальнейшей судьбе задержанной девушки Протасевича

Дадут крупный срок: стало известно о дальнейшей судьбе задержанной девушки Протасевича
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф фото: Sputnik Беларусь

Задержанной Софье Сапеге, девушке задержанного бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, летевшей в принудительно посаженном самолете Ryanair, грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Ее обвиняют в разжигании национальной розни и социальной вражды. Речь идет о третьей части статьи 130 УК Беларуси, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, известно, что жалоба адвокатов россиянки Софии Сапеги на ее задержание будет рассмотрена в пятницу, 28 мая, в суде в Минске.

Отметим, мать девушки узнала о ее задержании из новостей. Первоначально к ней не пускали ни адвокатов, ни консулов.

Ранее учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью, "Телеграф" рассказывал, как можно попасть в Украину из России в обход Минска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 103

Все по теме:

Задержания, Роман Протасевич, Софья Сапега, разжигание розни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 "Или подпишет все бумаги или его убьют": Пионтковский о встрече Лукашенко с Путиным
03 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
04 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
05 Вознесение Господне в 2021 году: когда отмечают и как правильно провести этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19
Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19
В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)
В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)
Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска
Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь