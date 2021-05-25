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О задержании узнали из новостей: мать рассказала о судьбе задержанной девушки Протасевича

О задержании узнали из новостей: мать рассказала о судьбе задержанной девушки Протасевича
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф

К  девушке задержанного бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Софье Сапеге, летевшей в принудительно посаженном самолете Ryanair вместе с ним, не пускают ни адвокатов, ни консулов.

Об этом рассказала ее мать Анна Дудич, отметив, что о задержании дочери узнала из новостей.

"Увидела, что в Минске приземлился самолет с Романом Протасевичем, а она с ним летала. Позже мне студенты из Вильнюса сказали, что будут ждать, когда прилетит рейс, а потом пишут: "Ее на борту нету". И я уже поняла, что она задержана", - рассказала она.

При этом к девушке, находящейся на Окрестина – в комплексе мест заключения в Минске, не пускают ни адвокатов, ни консулов.

"К сожалению, ни адвоката, ни консульских сотрудников на сегодняшний день у нее не было. Добраться никто не может до нее. Я спрашивала, что ей предъявляют. Мне сказали: "Статья 108 УК РБ" ("Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления", - Авт.)", - добавила Дудич.

Ранее учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью, "Телеграф" рассказывал, как можно попасть в Украину из России в обход Минска.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беларусь, Минск, Ryanair, Задержания, Роман Протасевич, NEXTA, Софья Сапега.
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