Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены

Учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью из-за принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, полеты в Россию украинцев через Минск будут недоступны.

"Телеграф" решил рассказать, как можно добраться в РФ без залета в Минск.

Turkish Airlines предлагает авиаперелеты из Киева через Стамбул во многие российские города: Москву, Санкт­-Петербург, Ростов, Новосибирск, Астрахань и др. Из Одессы в Москву и из Одессы в Санкт-Петербург рейсы выполняются с пересадкой в Варшаве, Стамбуле и Кишиневе.

Стоимость поездки

"Киев - Москва" через Варшаву (17 часов полета) – около 9 тысяч гривен/около 268 евро (в одну сторону)

"Киев - Москва" через Ригу (12 часов 55 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону).

"Киев-Москва" через Стамбул (8 часов 40 минут) - около 4500 тысяч гривен /около 135 евро (в одну сторону)

"Львов - Киев - Берлин - Москва" (11 часов) - около 10 тысяч гривен/около 298 евро (в одну сторону)

"Львов - Милан - Кишинев - Москва" (18 часов 20 минут) - около 7 тысяч гривен/ около 208 евро (в одну сторону)

"Львов - Стамбул - Москва" (18 часов 15 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону)

"Одесса - Рига - Москва" (4 часа 55 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону)

Отметим, что теперь этот путь будет занимать намного больше времени.

Для сравнения:

LOT - Polish Airlines - 5 часов 10 минут

Pegasus - 10 часов 55 минут

Lufthansa - 8 часов 50 минут

KLM - 7 часов 55 минут

Belavia - 3 часа 45 минут (белорусская компания, рейсы которой собираются отменить)

Air Baltic - 4 часа 20 минут

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что несмотря на инцидент самолеты Ryanair как ни в чем не бывало продолжают летать над Беларусью.