Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены

Учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью из-за принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, полеты в Россию украинцев через Минск будут недоступны.
"Телеграф" решил рассказать, как можно добраться в РФ без залета в Минск.
Turkish Airlines предлагает авиаперелеты из Киева через Стамбул во многие российские города: Москву, Санкт-Петербург, Ростов, Новосибирск, Астрахань и др. Из Одессы в Москву и из Одессы в Санкт-Петербург рейсы выполняются с пересадкой в Варшаве, Стамбуле и Кишиневе.
"Киев - Москва" через Варшаву (17 часов полета) – около 9 тысяч гривен/около 268 евро (в одну сторону)
"Киев - Москва" через Ригу (12 часов 55 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону).
"Киев-Москва" через Стамбул (8 часов 40 минут) - около 4500 тысяч гривен /около 135 евро (в одну сторону)
"Львов - Киев - Берлин - Москва" (11 часов) - около 10 тысяч гривен/около 298 евро (в одну сторону)
"Львов - Милан - Кишинев - Москва" (18 часов 20 минут) - около 7 тысяч гривен/ около 208 евро (в одну сторону)
"Львов - Стамбул - Москва" (18 часов 15 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону)
"Одесса - Рига - Москва" (4 часа 55 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону)
Отметим, что теперь этот путь будет занимать намного больше времени.
Для сравнения:
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что несмотря на инцидент самолеты Ryanair как ни в чем не бывало продолжают летать над Беларусью.