Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены

Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены

Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью из-за принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, полеты в Россию украинцев через Минск будут недоступны.

"Телеграф" решил рассказать, как можно добраться в РФ без залета в Минск.

Turkish Airlines предлагает авиаперелеты из Киева через Стамбул во многие российские города: Москву, Санкт­-Петербург, Ростов, Новосибирск, Астрахань и др. Из Одессы в Москву и из Одессы в Санкт-Петербург рейсы выполняются с пересадкой в Варшаве, Стамбуле и Кишиневе.

Стоимость поездки

"Киев - Москва" через Варшаву (17 часов полета) – около 9 тысяч гривен/около 268 евро (в одну сторону)

"Киев - Москва" через Ригу (12 часов 55 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону).

"Киев-Москва" через Стамбул (8 часов  40 минут) - около 4500 тысяч гривен /около 135 евро (в одну сторону)

"Львов - Киев - Берлин - Москва" (11 часов) - около 10 тысяч гривен/около 298 евро (в одну сторону)

"Львов - Милан - Кишинев - Москва" (18 часов 20 минут) - около 7 тысяч гривен/ около 208 евро (в одну сторону)

"Львов - Стамбул - Москва" (18 часов 15 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону)

"Одесса - Рига - Москва" (4 часа 55 минут) - около 6 тысяч гривен/около 178 евро (в одну сторону)

Отметим, что теперь этот путь будет занимать намного больше времени.

Для сравнения:

  • LOT - Polish Airlines - 5 часов 10 минут
  • Pegasus - 10 часов 55 минут
  • Lufthansa - 8 часов 50 минут
  • KLM - 7 часов 55 минут
  • Belavia - 3 часа 45 минут (белорусская компания, рейсы которой собираются отменить)
  • Air Baltic - 4 часа 20 минут

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что несмотря на инцидент самолеты Ryanair как ни в чем не бывало продолжают летать над Беларусью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 249

Все по теме:

Киев, Украина, Москва, Беларусь, Минск, Авиасообщение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит победитель "Евровидения" Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
02 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
03 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
04 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
05 ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Штормовая волна накатила&quot;: по центру Одессы течет огромная &quot;река&quot; (видео)
"Штормовая волна накатила": по центру Одессы течет огромная "река" (видео)
Названо возможное место и время встречи Байдена и Путина
Названо возможное место и время встречи Байдена и Путина
Майдана в Беларуси не будет, но Лукашенко подошёл к кровавой черте, - Андрей Окара
Майдана в Беларуси не будет, но Лукашенко подошёл к кровавой черте, - Андрей Окара
Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя &quot;Евровидения-2021&quot;
Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь