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В Европе начинают обходить воздушное пространство Беларуси и высылать дипломатов: не остается в стороне и Украина

В Европе начинают обходить воздушное пространство Беларуси и высылать дипломатов: не остается в стороне и Украина
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф

В связи с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в Европе начался флешмоб по закрытию авиасообщения с Беларусью. Украина также не осталась в стороне.

Об этом можно судить из сообщения на сайте президента.

Так, Владимир Зеленский в ходе совещания в понедельник, 24 мая, поручил Кабмину разработать постановление о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.

Вопрос о прекращении авиасообщения с Беларусью будет рассматриваться в Верховной Раде во вторник, 25 мая.

Напомним, что направление через Минск является главным для перелетов украинцев в Россию.

Что касается других стран Европы, то Великобритания запретила авиакомпании "Белавиа" полеты в стране. В свою очередь, как сообщает Delfi, власти Литвы в понедельник, 24 мая, объявили о закрытии со вторника, 25 мая, воздушного пространства для авиарейсов, который пролегают через территорию Беларуси. 

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В ответ на это Беларусь выслала дипломатов Литвы.

Кроме того, несколько авиакомпаний, в частности польская Lot и венгерская WizzAir уже приняли решение избегать белорусского воздушного пространства. Судя по настроению французского госсекретаря по делам Европы Клемана Бона, у Макрона также не исключают принятие подобного решения.

Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс". На борту находился основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого преследуют в Беларуси. Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. При этом глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске как "поддерживаемый государством угон". Но самолеты Ryanair как ни в чем не бывало продолжают летать над Беларусью.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Франция, Беларусь, Литва, Авиасообщение.
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