Сколько должен стоить доллар в Украине: обновленный Индекс БигМака

По данным Национального банка, доллар сегодня стоит 27,2405 гривен, однако индекс БигМака показал, что курс доллара в Украине должен составлять 11,5 гривны. Об этом свидетельствуют данные журнала The Economist.

Так, популярный фастфуд бургер "БигМак" в Украине стоит 65 гривен, а в США - 5,65 доллара. Поэтому предполагаемый обменный курс составляет 11,50. Выходит, что разница между этим и фактическим обменным курсом свидетельствует о том, что украинская гривна недооценена на 57,7%.

Индекс БигМака считается ориентиром для определения того, находятся ли валюты на своем "правильном" уровне. Показатель основан на теории паритета покупательной способности.

Напомним, Национальный банк Украины постепенно выводит из оборота монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета. Их место должны занять серебристые гривны.

Как сообщалось ранее, доллар США на протяжении многих десятилетий считается ведущей мировой резервной валюты, опираясь на полную веру и кредит правительства США, а также на мощь американской экономики. Эксперты выяснили, станут ли американские деньги криптовалютой.