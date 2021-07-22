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После череды смертельных перестрелок ОБСЕ констатировала обострение на Донбассе

После череды смертельных перестрелок ОБСЕ констатировала обострение на Донбассе
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф

Ситуация с безопасностью на востоке Украины, где едва ли не ежедневно происходят фатальные обстрелы позиций ВСУ, ухудшилась.

Такое заявление сделала спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Хайди Грау, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам дипломата, ситуация с безопасностью в последние месяцы все хуже и хуже.

"Зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений", - говорит Хайди Грау, призывая все стороны конфликта проявить политическую волю и прийти к практическим решениям.

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине также говорит, что рабочая группа с февраля 2021 года так и не смогла собраться на заседание из-за нерешенных процедурных моментов, а также не смогла добиться открытия новых пунктов пропуска на Луганщине. 

Впрочем, стороны конфликта, продолжает госпожа Грау, обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и продвинулись в дискуссии о создании экспертной группы, которая будет заниматься ситуацией в затопленных шахтах вдоль линии соприкосновения.

Напомним, 20 июля на Донбассе произошёл масштабный обстрел украинских позиций со стороны агрессора, есть раненый. Также несколько дней назад от многочисленных ожогов, полученных в результате обстрела, скончался 29-летний военнослужащий.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Война, Донбасс, Обстрелы на Донбассе.
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