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Украина вновь понесла потери на Донбассе после многочисленных обстрелов со стороны боевиков

Украина вновь понесла потери на Донбассе после многочисленных обстрелов со стороны боевиков
07:57 Сегодня Телеграф

На востоке Украины боевики продолжают нарушать режим тишины. За сутки 20 июля зафиксировали 14 нарушений, из них 12 обстрелов и 2 полета беспилотного летательного аппарата. 

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Его доставили в больницу. Медики оценивают состояние военного как удовлетворительное. 

Боевики стреляли в районе Водяного, Марьинки, Авдеевки, Зайцевого, Старогнатовки, Гранитного, Песок, Причепиловки. Обстрелы позиций украинских военных велись из минометов 120-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов, БМП-1, стрелкового оружия. 

В районе Песок оккупанты использовали квадрокоптер, а на границе Донецкой и Луганской областей - БПЛА "Орлан-10".

В ночь на среду 21 июля, по состоянию на 7 утра обстрелы позиций украинских военных велись в направлении Авдеевки. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что боевики нарушали режим тишины 13 раз в субботу. Также ВСУ понесли потерю - в госпитале скончался военный, получивший обширные ожоги 15 июля. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Сводка, Раненный, ООС.
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