Украина вновь понесла потери на Донбассе после многочисленных обстрелов со стороны боевиков

На востоке Украины боевики продолжают нарушать режим тишины. За сутки 20 июля зафиксировали 14 нарушений, из них 12 обстрелов и 2 полета беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Его доставили в больницу. Медики оценивают состояние военного как удовлетворительное.

Боевики стреляли в районе Водяного, Марьинки, Авдеевки, Зайцевого, Старогнатовки, Гранитного, Песок, Причепиловки. Обстрелы позиций украинских военных велись из минометов 120-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов, БМП-1, стрелкового оружия.

В районе Песок оккупанты использовали квадрокоптер, а на границе Донецкой и Луганской областей - БПЛА "Орлан-10".

В ночь на среду 21 июля, по состоянию на 7 утра обстрелы позиций украинских военных велись в направлении Авдеевки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боевики нарушали режим тишины 13 раз в субботу. Также ВСУ понесли потерю - в госпитале скончался военный, получивший обширные ожоги 15 июля.