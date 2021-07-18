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Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных

Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных
09:18 Сегодня Телеграф

В субботу, 17 июля, на Донбассе российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего в рядах Вооруженных сил Украины есть раненые.

Об этом в утренней сводке на странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, позиции в районе Чермалыка были обстреляны из стрелкового оружия. В районе Водяного противник применил БМП-1, миномёты различных калибров, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты. Позиции возле Широкино и Павлополя подверглись  0бстрелу из миномётов. Артиллерию использовали в направлении Старогнатовки. Также российские наемники обстреляли  позиции возле Песков и Новозвановки.

В результате обстрелов были ранены двое украинских военных, оба госпитализированы. Один из них находится в состоянии средней тяжести, состояние второго - удовлетворительное.

На обстрел со стороны противника украинские войска дали ответный огонь.

Также на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

По состоянию на 7:00 воскресенья, 18 июля было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Под миномётный обстрел попали позиции неподалёку села Пески. На сегодня жертв с нашей стороны нет.

Как сообщалось, боевики блокируют передвижение украинцев между оккупированной и свободной частями Донбасса.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
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Боевики, Донбасс, ВСУ, Раненые, ООС.
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