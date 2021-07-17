Полноценно работает только один КПВВ: боевики блокируют передвижение украинцев по Донбассу

С украинской стороны все пункты въезда-выезда с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей открыты с 8:00 до 16:00. Но из-за действий боевиков нормально пропускать людей может только КПВВ "Станица Луганская".
Об этом сообщают на сайте Министерства внутренних дел.
"Счастье", "Золотое", "Гнутово", " Майорское" и "Марьинка" блокированы оккупационными войсками. Еще один контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" боевики открывают дважды в неделю.
Пограничники сообщают, что за последнюю неделю дорожным коридором на "Новотроицком" воспользовались 599 человек и 88 машин на сторону, контролируемую Украиной и 580 граждан и 92 машины на оккупированную.
Ежедневно работает только КПВВ "Станица Луганская".
Через пункты пропуска "Новотроицкое" и "Счастье" на территорию ОРДЛО проехала гуманитарная помощь Красного креста - 5 грузовиков.
Ранее "Телеграф" сообщал, что для жителей ОРДЛО и Крыма существенно упростили условия пересечения КПВВ.