Полноценно работает только один КПВВ: боевики блокируют передвижение украинцев по Донбассу

С украинской стороны все пункты въезда-выезда с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей открыты с 8:00 до 16:00. Но из-за действий боевиков нормально пропускать людей может только КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщают на сайте Министерства внутренних дел.

"Счастье", "Золотое", "Гнутово", " Майорское" и "Марьинка" блокированы оккупационными войсками. Еще один контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" боевики открывают дважды в неделю.

Пограничники сообщают, что за последнюю неделю дорожным коридором на "Новотроицком" воспользовались 599 человек и 88 машин на сторону, контролируемую Украиной и 580 граждан и 92 машины на оккупированную.

Ежедневно работает только КПВВ "Станица Луганская".

Через пункты пропуска "Новотроицкое" и "Счастье" на территорию ОРДЛО проехала гуманитарная помощь Красного креста - 5 грузовиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для жителей ОРДЛО и Крыма существенно упростили условия пересечения КПВВ.