Скачать
Суббота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные
Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные
Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля
Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля
Готова ли Украина к вступлению в НАТО? Взгляд Европы на ситуацию
Готова ли Украина к вступлению в НАТО? Взгляд Европы на ситуацию

Полноценно работает только один КПВВ: боевики блокируют передвижение украинцев по Донбассу

Полноценно работает только один КПВВ: боевики блокируют передвижение украинцев по Донбассу
13:05 Сегодня Телеграф МВД

С украинской стороны все пункты въезда-выезда с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей открыты с 8:00 до 16:00. Но из-за действий боевиков нормально пропускать людей может только КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщают на сайте Министерства внутренних дел. 

"Счастье", "Золотое", "Гнутово", " Майорское" и "Марьинка" блокированы оккупационными войсками. Еще один контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" боевики открывают дважды в неделю. 

Пограничники сообщают, что за последнюю неделю дорожным коридором на "Новотроицком" воспользовались 599 человек и 88 машин на сторону, контролируемую Украиной и 580 граждан и 92 машины на оккупированную. 

Ежедневно работает только КПВВ "Станица Луганская". 

Через пункты пропуска "Новотроицкое" и "Счастье" на территорию ОРДЛО проехала гуманитарная помощь Красного креста - 5 грузовиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для жителей ОРДЛО и Крыма существенно упростили условия пересечения КПВВ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 249

Все по теме:

Донбасс, Пункт пропуска, ОРДЛО, КПВВ "Станица Луганская".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
02 Все пятеро были пьяны: феерическая авария в Киеве переросла в драку с очевидцами (видео)
03 "Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
04 Украинка сняла новый клип с обнаженной Cardi B, от которого не отвести глаз (видео)
05 В Украину наконец отправили большую партию вакцины Moderna: чем она отличается от других
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потоп в Германии унес уже 133 жизни: свежие видео разрухи (фото, видео)
Потоп в Германии унес уже 133 жизни: свежие видео разрухи (фото, видео)
Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет
Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет
Больному СМА малышу Диме из Одессы в Америке сделали спасительный укол за 2 с лишним миллиона гривен
Больному СМА малышу Диме из Одессы в Америке сделали спасительный укол за 2 с лишним миллиона гривен
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь