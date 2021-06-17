Для жителей ОРДЛО и Крыма существенно упростили условия пересечения КПВВ

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Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Facebook Право на захист

Для граждан Украины, прибывающих на подконтрольную украинскому правительству территорию с временно оккупированных территорий с четверга, 17 июня 2021 года, отменена обязательная самоизоляцию и обсервация.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на опубликованное в "Урядовом курьере" постановлении Кабмина от 16 июня 2021г № 611.

В частности, эти ограничения снимаются, поскольку с 17 июня на территории Украины устанавливается "зеленая" зона уровня эпидемической опасности.

"Стоит отметить, соответствующими изменениями, в частности, предусматривается освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, прибывающих как с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и с временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь на контролируемые правительством Украины территории, когда на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности", - пояснили в министерстве.

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Также на период, когда на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, текущий контроль с помощью мобильного приложения "Вдома" не осуществляется.

"Отдельно отмечаем, что на период "зеленого" уровня не нужны также ПЦР-тестирования. Следовательно, отныне граждане Украины, которые вынужденно проживают на ВОТ, на период установления "зеленой" зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 июня Кабин Украины продлил в стране карантинные ограничения до конца лета.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Крым, Пропуск, Коронавирус, КПВВ, ОРДЛО, ПТСР, Обсервація, Самоізоляція.
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