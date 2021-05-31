На границе с Крымом закроют КПВВ: подробности

На административной границе с оккупированной Россией Автономной республикой Крым временно закроют контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка".

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации на странице в Facebook.

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ", - говорится в сообщении.

При этом в Херсонской ОГА добавили, что два других КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом -"Чонгар" и "Каланчак", - продолжат работать в штатном режиме.

Как сообщалось, 19 мая участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) договорились о разблокировке контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Донбассом "Счастье" и "Золотое".