Открытие новых КПВВ на Донбассе: стало известно о последних переговорах в ТКГ

В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы в среду, 19 мая, стороны договорились про разблокировку контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Донбассом "Счастье" и "Золотое".

Об этом говорится в отчете по итогам заседания, опубликованном в Facebook.

"Во время сегодняшнего общего заседания ТКГ в формате видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое" с неподконтрольной украинскому правительству стороны", - говорится в нем.

Также отмечается, что украинская сторона продолжает настаивать на необходимости обмена пленными.

"К сожалению, на наши предложения пока ненадлежащим образом реагирует российская сторона", - добавляют в ТКГ.

Как сообщал "Телеграф", ранее Украина и ОРДЛО обменялись списками на обмен пленными.