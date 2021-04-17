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В Украине объяснили, как Россия тормозит обмен пленных

В Украине объяснили, как Россия тормозит обмен пленных
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф

Пытаясь давить на Украину в вопросах Донбасса, Россия специально оттягивает проведение очередного обмена пленными.

Такое мнение высказал в эфире программы "Украина Завтра" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

"Будет ли решен вопрос – если и будет, то не на уровне ТКГ. Хотя бы на уровне внешнеполитических советников было бы желательно об этом договориться", - сказал он.

По его мнению, вопрос обмена пленными должен рассматриваться на "более высоком уровне". На данный момент, как уточнил Гармаш, Украина сделала все от нее зависящее в этом вопросе.

"На последнем заседании во время отчета гуманитарной подгруппы я услышал факт, что Украина в очередной раз дала списки", - резюмировал член ТКГ.

Как сообщал "Телеграф", ранее 7 сентября 2019 года состоялся масштабный обмен между Украиной и Россией. Украина вернула 11 политзаключенных Кремля, включая Олега Сенцова, а также 22 украинских моряка и 2 офицера СБУ, которые были незаконно захвачены вместе с тремя кораблями ВМС в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Сергей Гармаш, Обмен пленными, Война на Донбассе, ТКГ.
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