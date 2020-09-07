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Зеленский в годовщину обмена пленными: Украина своих не оставляет

Зеленский в годовщину обмена пленными: Украина своих не оставляет
10:58 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент отметил, что возвращение украинских граждан домой должно произойти без всяких "но".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за каждого политзаключенного и пленного украинца. 

Об этом глава государства написал в Фейсбуке в посте по случаю годовщины обмена пленными.

"Тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет", - написал Зеленский.

По его словам, хотя прошел год, но он помнит почти каждое мгновение того дня. "Глаза родителей, жен и детей. Ежеминутный взгляд на часы. Ускоренное сердцебиение. И наконец момент, когда долгожданный самолет появился на горизонте. А дальше - улыбки, рукопожатия, объятия, слезы. Дочь бежит к отцу на руки. Мама целует и обнимает сына. Надо идти к прессе и что-то говорить, но комок в горле мешает говорить", - поделился воспоминаниями глава государства.

Зеленский: Мы будем рады обмену пленными одного на одного

Напомним, год назад, 7 сентября состоялось масштабное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Украина вернула 11 политзаключенных Кремля, включая Олега Сенцова, а также 22 украинских моряка и 2 офицера СБУ, которые были незаконно захвачены вместе с тремя кораблями ВМС в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

Кроме того, украинская сторона до сих пор не получила список лиц, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что в конце августа во время заседания ТКГ стороны достигли соглашения относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Обмен пленными, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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