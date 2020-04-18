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Зеленский: Мы будем рады обмену пленными одного на одного

Зеленский: Мы будем рады обмену пленными одного на одного
02:18 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Скриншот

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал о возможном обмене заключенными с боевиками 1 на 1.

Президент Владимир Зеленский отметил, что даже обмен пленными с боевиками один на один должно происходить.

Об этом сообщил Зеленский в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

"Нам предлагали из-за коронавируса подождать, а потом вернуться к обменам. Моя уверенность в том, что мы не можем сделать "фриз" (заморозку - УП) в отношениях, которые начались в сфере обмена. Мы должны ежедневно работать. 20 человек готовы, они подтвердили, мы верифицировали -Давайте меняться. Если завтра нам предложат обмен одного на одного – мы тоже будем радоваться и обменивать", - заявил он.

Следующий шаг власти - поменять тех людей, которые находятся в Крыму или в России. Это, отметил президент, будет трудно.

Напоминаем, на Донбассе прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

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Президент, Донбасс, Владимир Зеленский, Обмен пленными, ОРДЛО.
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