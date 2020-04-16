На Донбассе начался обмен удерживаемыми лицами

Новости Украины:На Донбассе начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, в рамках которого домой вернутся 19 украинцев.

На Донбассе начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

"С учетом карантинных ограничений, которые пока действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы отправятся на обязательную обсервацию", - сообщается в четверг на странице Офиса президента в Facebook.

В ОП указали, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

"Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан", - подчеркивается в сообщении.

В Офисе президента напомнили, что это уже третий этап освобождения удерживаемых лиц при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре 2019 года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго в декабре 2019 года вернулись еще 76 граждан.

"Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии президента и соблюдение договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года", - отмечают в ОП.

Напомним, на прошлой неделе представители самопровозглашенных "республик" Донбасса заявили о договоренности провести обмен пленными до Пасхи. Позже данную информацию подтвердили в Офисе президента Украины.

Ранее сообщалось, что в списках обмена пленными не будет крымчан. Украинская власть заявила, что не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.