В ОБСЕ подтвердили сроки обмена пленными на Донбассе

Новости Украины:Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно произойти до Пасхи.

Очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должно состояться до Пасхи, его детали согласованы, сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля - ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - сказала она в заявлении для прессы от 14 апреля.

"Взаимное освобождение и обмен будут происходить в надлежащее время перед православной Пасхой", - отметила Грау.

Напомним, на прошлой неделе представители самопровозглашенных "республик" Донбасса заявили о договоренности провести обмен пленными до Пасхи. Позже данную информацию подтвердили в Офисе президента Украины.