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В ОБСЕ подтвердили сроки обмена пленными на Донбассе

В ОБСЕ подтвердили сроки обмена пленными на Донбассе
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: peoplepill.com

Новости Украины:Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно произойти до Пасхи.

Очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должно состояться до Пасхи, его детали согласованы, сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля - ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - сказала она в заявлении для прессы от 14 апреля.

"Взаимное освобождение и обмен будут происходить в надлежащее время перед православной Пасхой", - отметила Грау.

Денисова сообщила, когда состоится освобождение "всех на всех"

Напомним, на прошлой неделе представители самопровозглашенных "республик" Донбасса заявили о договоренности провести обмен пленными до Пасхи. Позже данную информацию подтвердили в Офисе президента Украины.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Обмен пленными, ОРДЛО.
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