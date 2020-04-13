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Денисова сообщила, когда состоится освобождение "всех на всех"

Денисова сообщила, когда состоится освобождение "всех на всех"
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Новый этап освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоится уже на этой неделе, и все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

Следующий этап обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" может пройти еще до Пасхи, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Существуют договоренности о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения "всех на всех", но я сегодня - вы понимаете, для того, чтобы это случилось, я не буду говорить когда это и кого мы вернем. Как только можно будет такую информацию предоставить, я обязательно ее предоставлю", - заявила она в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

В то же время она отметила, что все вернувшиеся пройдут обязательную обсервацию.

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"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обесрвации по тому порядку, который утвержден Министерством здарвоохранения и главным санитарным врачом", - сообщила Денисова.

"Государство и президент планируют вернуть всех граждан Украины, которые удерживаются на оккупированных территориях и в России", - подчеркнула она.

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Боевики, Пленные, Людмила Денисова, Обмен пленными.
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