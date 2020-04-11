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Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Денисова: Оккупанты скрывают реальное число зараженных коронавирусом в Крыму

Денисова: Оккупанты скрывают реальное число зараженных коронавирусом в Крыму
02:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Людмила Денисова считает, что реальная ситуация с коронавирусом в Крыму совсем другая.

Оккупационная администрация в Крыму скрывает реальную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 на полуострове.

Об этом написала в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас данные страны-оккупанта свидетельствуют о более, чем 3 тысячах человек, находящихся под медицинским наблюдением, из них почти 200 человек - в медицинских учреждениях. Подтверждены 28 фактов заражения коронавирусом. ️Во временно оккупированном г.Севастополь под медицинским наблюдением по месту жительства находится 584 человека, подтверждено 5 фактов заболевания. ️Однако оккупационная администрация скрывает реальную ситуацию с заболеваемостью на полуострове", - заявляет она.

По словам омбудсмена, после того как 8 апреля у пациента больницы в Армянске было подтверждено заболевание COVID-19, весь медицинский персонал и всех пациентов медучреждения отправили на карантин. Аналогичная ситуация произошла 9 апреля в Севастопольской городской больнице №3.

"На сегодня большинству лиц, контактировавших с больными в этих больницах, не проведен тест на COVID-19. К тому же, медицинские учреждения на данной территории не готовы к борьбе с пандемией", - отметила Денисова.

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Она напомнила, что Российская Федерация как государство-оккупант должна соблюдать свои обязательства по международному праву и, соответственно, должна "обеспечить население полуострова соответствующим медицинским обслуживанием без допущения какой-либо дискриминации по политическим взглядам, вероисповеданию, расовым или этническим признакам".

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Все по теме:

Крым, Людмила Денисова, Коронавирус, Covid-19, COVID-2020.
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