Денисова: Оккупанты скрывают реальное число зараженных коронавирусом в Крыму

Новости Украины:Людмила Денисова считает, что реальная ситуация с коронавирусом в Крыму совсем другая.

Оккупационная администрация в Крыму скрывает реальную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 на полуострове.

Об этом написала в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас данные страны-оккупанта свидетельствуют о более, чем 3 тысячах человек, находящихся под медицинским наблюдением, из них почти 200 человек - в медицинских учреждениях. Подтверждены 28 фактов заражения коронавирусом. ️Во временно оккупированном г.Севастополь под медицинским наблюдением по месту жительства находится 584 человека, подтверждено 5 фактов заболевания. ️Однако оккупационная администрация скрывает реальную ситуацию с заболеваемостью на полуострове", - заявляет она.

По словам омбудсмена, после того как 8 апреля у пациента больницы в Армянске было подтверждено заболевание COVID-19, весь медицинский персонал и всех пациентов медучреждения отправили на карантин. Аналогичная ситуация произошла 9 апреля в Севастопольской городской больнице №3.

"На сегодня большинству лиц, контактировавших с больными в этих больницах, не проведен тест на COVID-19. К тому же, медицинские учреждения на данной территории не готовы к борьбе с пандемией", - отметила Денисова.

Она напомнила, что Российская Федерация как государство-оккупант должна соблюдать свои обязательства по международному праву и, соответственно, должна "обеспечить население полуострова соответствующим медицинским обслуживанием без допущения какой-либо дискриминации по политическим взглядам, вероисповеданию, расовым или этническим признакам".