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На Херсонщине из обсервации сбежали 19 крымчан

На Херсонщине из обсервации сбежали 19 крымчан
00:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Херсонской области 19 человек сбежали из обсервации.

В Херсонской области из обсервации сбежали 19 человек, прибывших в Украину с оккупированной территории Крыма, сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев.

"Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен", - заявил он на брифинге 10 апреля, передает издание "Крым.Реалии".

В Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области уточнили, что на прибывших в Украину крымчан по состоянию на 10 апреля составлено 28 админпротоколов, из них 2 в Чаплинке и 26 в Каланчаке.

Напоминаем, в Херсоне, 2 апреля, подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у 42-летнего мужчины, в связи с этим на въездах и выездах из города установят пять блокпостов, сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Фейсбуке.

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Все по теме:

Крым, Херсон, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Юрий Гусев, Обсервація.
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