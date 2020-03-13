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Ермак рассказал, когда Украина вернет всех пленных из ОРДЛО

Ермак рассказал, когда Украина вернет всех пленных из ОРДЛО
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, которые находятся и удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Самое главное решение, которое было принято на последнем заседании ТКГ в Минске, я считаю, что это произойдет, и Украина сделает всё для того, чтобы в течение ближайших месяцев мы вернули всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.

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Напомним, ранее сообщалось, что 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность о согласовании в течение недели списков лиц, подлежащих обмену. До конца марта ТКГ должна принять решение об обмене удерживаемыми лицами.

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Донбасс, Минск, Обмен пленными, ТГК, Андрей Ермак.
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