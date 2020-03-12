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В Минске договорились об обмене пленными

В Минске договорились об обмене пленными
08:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, введения "Консультативного совета".

Как сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook, стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, "имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки".

Заседание ТКГ: в Золотом и Счастье откроют КПВВ

Также в ТКГ должны быть представлены окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включительно с итогами верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

В сообщении также указывается, что ТКГ решила внести "Консультативный совет" в составе политической подгруппы ТКГ, и данное решение будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

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Донбасс, Минск, Дмитрий Козак, КПВВ, ТГК, Андрей Ермак.
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