Оккупанты Донбасса наконец пошли навстречу Украине в вопросе обмена пленными: что известно

Украина и ОРДЛО обменялись списками на обмен пленными, сейчас идут работы по их уточнению и определению количества людей, которые смогут вернуться домой.

Об этом сообщила член украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, сообщает "Украина 24".

По ее словам, Украина передала соответствующие списки еще полгода назад, однако списки от ОРДЛО смогла получить лишь апреле.

"Это маленький, но существенный шаг, который дает надежду, что все же мы дойдем к тому, что обмен состоится", - сказала она.

Иванова отметила, что пока рано говорить о том, сколько людей будет выдано и сколько забрано, поскольку работа со списками только началась, а также потому, что "информация с той стороны не соответствует действительности".

Как сообщалось ранее, Россия начала демонстрировать новую тактику, чтобы заставить Зеленского начать переговоры напрямую с главарями боевиков.