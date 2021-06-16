В Украине продлили карантин: названы сроки

В Украине продлевают карантин до 31 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины 16 июня.

Так, в стране были продлены карантинные ограничения до конца лета.

Видео с заседания Кабмина в YouTube:

Отметим, что в Украине летний карантин планируется сделать более "мягким" поскольку в рамках него в стране отменят требования к заполненности залов, позволят полноценно работать спортзалам, а также упростят процесс прохождения границ для граждан во время возвращения из летних отпусков.

Напомним, что 9 июня в Украине все области перешли в "зеленую" зону, а следовательно ряд ограничений был снят. Однако для "зеленой" зоны также остался список запретов.