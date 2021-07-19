Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии
Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии
Виталию Кличко 50: лучшие факапы и мэмы с киевским мэром
Виталию Кличко 50: лучшие факапы и мэмы с киевским мэром
Москва тормозит Киев по пути в ЕС, но трудности только мотивируют украинцев - Зеленский
Москва тормозит Киев по пути в ЕС, но трудности только мотивируют украинцев - Зеленский
В Киеве затопило станции метро "Берестейськая" и" Академгородок" - видео
В Киеве затопило станции метро "Берестейськая" и" Академгородок" - видео

В больнице скончался 29-летний военный, получивший 80% ожогов тела во время обстрелов на Донбассе

В больнице скончался 29-летний военный, получивший 80% ожогов тела во время обстрелов на Донбассе
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф

В харьковской больнице скончался 29-летний военный Александр Горбенко, который после обстрела боевиков 15 июля получил 80% ожогов тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

«Очень больно. На рассвете остановилось сердце нашего земляка ... Сашу убили русские наемники на украинской земле », - написала Губа.

По ее словам, Александр получил ранения в районе проведения операции Объединенных сил 15 июля вечером. Был немедленно доставлен вертолетом в ожоговый центр Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но 19 июля утром военный умер.

Как ранее сообщал "Телеграф",  15 июля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Ранения получили 5 украинских военных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
Просмотры: 219

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, АТО, Погиб военный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
02 В России возле Питера нашли подземную тюрьму с крематорием: подробности
03 Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
04 Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии
05 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом
Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом
Уехал без части кузова: водитель ВАЗа выехал на железнодорожный переезд, столкнулся с поездом и скрылся с места ЧП (фото)
Уехал без части кузова: водитель ВАЗа выехал на железнодорожный переезд, столкнулся с поездом и скрылся с места ЧП (фото)
В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса
В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса
Откроют ли Европу для украинцев, привитых CoronaVac: в ЕС рассмотрели вопрос
Откроют ли Европу для украинцев, привитых CoronaVac: в ЕС рассмотрели вопрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь