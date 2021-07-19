В больнице скончался 29-летний военный, получивший 80% ожогов тела во время обстрелов на Донбассе

В харьковской больнице скончался 29-летний военный Александр Горбенко, который после обстрела боевиков 15 июля получил 80% ожогов тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

«Очень больно. На рассвете остановилось сердце нашего земляка ... Сашу убили русские наемники на украинской земле », - написала Губа.

По ее словам, Александр получил ранения в районе проведения операции Объединенных сил 15 июля вечером. Был немедленно доставлен вертолетом в ожоговый центр Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но 19 июля утром военный умер.

Как ранее сообщал "Телеграф", 15 июля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Ранения получили 5 украинских военных.