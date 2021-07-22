"Пришло время зажигать, а не прожигать жизнь": Монатик презентовал летний клип "Зажигать/Jomo" (видео)

В разгар лета популярный украинский мультиартист Дмитрий Монатик решил поднять настроение своим поклонникам очередным зажигательным клипом на трек "Зажигать/Jomo". Премьера нового видео состоялась 22 июля на ютуб-канале Монатика.

Съемки клипа проходили на родине Венеры Милосской - греческом острове Милос под руководством украинского клипмейкера Тани Муиньо, которая ранее сняла ролик для певиц Normani и Cardi B.

"Включай зажигание!" - призывает своих фанов в клипе Дмитрий.

А на своей странице в Инстаграме Монатик поделился историей, как родилась идея песни. В общем, можно сказать, что вдохновением в некой мере стал карантин. Певец словил себя на мысли, что из-за него и нового образа жизни все то, что вокруг - пролетает мимо.

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Под роликом на ютубе и в Инстаграме поклонники Монатика оставляют множество позитивных отзывов и восторженных комментариев о его новом хите.

Ранее, "Телеграф" писал, что Дмитрий Монатик трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы, опубликовав архивный снимок их первого поцелуя.