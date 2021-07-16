Украинка сняла новый клип с обнаженной Cardi B, от которого не отвести глаз (видео)

Украинская клипмейкер Таня Муиньо в очередной раз поработала со звездой американского хип-хопа Cardi B, которая беременна сейчас вторым ребенком.

Режиссер сняла новый клип для участницы группы Fifth Harmony, американской певицы Normani на песню Wild Side, которую исполняет со своей коллегой Карди.

Клип на YouTube был опубликован в пятницу, 16 июля, и его уже просмотрели более двух миллионов человек.

Новое видео не обошлось без эротического подтекста, как в стиле Cardi B.

Напомним, что это не первая работа Муиньо с певицей. В феврале Карди представила клип на песню Up.

Также украинская клипмейкер сотрудничает с Кэти Перри (клип Small Talk), Lil Nas X, ROSALÍA, а также отечественными звездами Настей Каменских, Мишель Андраде, LAYAH, MONATIK, с который Муиньо "зажгла" не сцене в Одессе.