Cardi B презентовала новый клип, снятый украинкой Таней Муиньо (видео)

Американская певица Cardi B, которая передумала разводиться с мужем, популярным рэпером Offset, 5 февраля представила новый зажигательный и яркий клип на песню Up.

Официальное видео появилось на YouTube-канале исполнительницы.

В видео артистка появляется на кладбище в сексуальном траурном наряде на фоне надгробия с надписью RIP 2020 ("Покойся с миром, 2020" - ред.).

Интересно, что музыкальное видео, которое просмотрело уже более 2 миллионов пользователей, для Cardi B поставила украинский клипмейкер, режиссер и стилист Таня Муиньо. Также над клипом работал украинский оператор Никита Кузьменко.

Таня Муиньо чаще всего работает с украинскими звездами - MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss и другими.

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На ее счету также совместная работа с Кэти Перри.