Кэти Перри выпустила новый клип на песню "Small Talk" (Видео)

Новости культуры:Напомним, что автором ролика является украинский клипмейкер Таня Муиньо.

Американская певица Кэти Перри, которую ранее суд обязал выплатить почти 3 миллиона долларов за плагиат, презентовала новый клип на песню Small Talk, снятый украинкой.

Композиция написана в соавторстве с певцом и продюсером Чарли Путом и рассказывает о последствиях разрыва романтических отношений. Ранее на сингл Тим Фокс снял лирик-видео. Новый же ролик сняла украинский клипмейкер Таня Муиньо.

Отметим, что Таня Муиньо известна своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Монатик, "Время и Стекло", Настя Каменских, Gruppa Skryptonite.

В тизерах, которые ранее исполнительница опубликовала в своем Instagram, Таня Муиньо и Кэти Перри обсуждали детали съемок. В частности, артистка призналась, что хочет, чтобы в ролике были собаки, что и воплотила украинский режиссер.

Напомним, Лана Дель Рей стала великаном в клипе на песню Doin’ Time из нового альбома.