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Лана Дель Рей выпустила очередной клип на песню из нового альбома (Видео)

Лана Дель Рей выпустила очередной клип на песню из нового альбома (Видео)
11:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Лана Дель Рей стала великаном в клипе на песню Doin’ Time из нового альбома.

Американская певица Лана Дель Рей презентовала клип на песню Doin’ Time.

Премьера пластинки под названием Norman F**king Rockwell состоится сегодня, 30 августа.

Режиссером нового видео выступил Рич Ли, уже снимавший для Ланы Дель Рей клипы F**k It I Love You/The Greatest, Lust For Life, Love и White Mustang.

Doin’ Time — это кавер-версия песни группы Sublime. Версия Ланы Дель Рей вошла в саундтрек к документальному фильму о Sublime.

"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей 

Ранее Лана Дель Рей решила поддержать свой тренд на двойные релизы и выпустила клип на две песни одновременно. Речь идет о балладах Fuck It I Love You и The Greatest.

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Музыка, Лана Дель Рей, Клип, Песня, Певица, Doin 'Time.
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