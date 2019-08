Американская певица порадовала поклонников новыми песнями (Видео)

Новости культуры:Композиции Fuck It I Love You и The Greatest войдут в новый шестой студийный альбом звезды Norman Fucking Rockwell.

Американская певица Лана Дель Рей в течение последнего года не выпускала новых видеоклипов, однако на днях впервые в 2019 презентовала 9-минутное музыкальное видео сразу двух своих песен – Fuck It I Love You и The Greatest.

Новое музыкальное видео появилось на официальном YouTube-канале Ланы Дель Рей и в течение первых 12 часов набрало свыше 1,4 миллиона просмотров.

9-минутное музыкальное видео Ланы Дель Рей снято в традиционном меланхолическом стиле певицы с пленочными кадрами. Как известно, режиссером клипа стал Рич Ли.

Лана Дель Рей – Fuck It I Love You & The Greatest:

Накануне Лана Дель Рей презентовала новую песню с длинным названием "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it" ("Такой женщине, как я, опасно хранить надежду – но она у меня все еще есть"), которая также вошла в альбом "Norman Fucking Rockwell". Эта композиция стала третьим синглом в нем после хитов "Mariners Apartment Complex" и "Venice Bitch Лана Дель Рей презентовала клип на новую песню Venice Bitch: видео ".

Lana Del Rey – "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it"

Напомним, ходят слухи о том, что Лана Дель Рей сыграет Присциллу Пресли в биографическом фильме о иконе 60-х, Элвисе Пресли.