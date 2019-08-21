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Среда, 21.08.2019

Дочь Умы Турман перевоплотилась в русалку в новом клипе (Видео)

Актриса и певица Майя Хоук, звезда фильма "Однажды в… Голливуде" и сериала "Очень странные дела", следом за релизом двух своих песен, опубликовала клип на одну из них. Видео To Love a Boy появилось на официальном Youtube-канале Хоук. По сюжету клипа дочь Умы Турман и Итана Хоука перевоплотилась в русалку, которая оказывается посреди мегаполиса. В конце концов девушка все равно выходит к океану и возвращается в родную стихию.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Сингл, Клип, Песня, Майя Хоук.
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