Скачать
Пятница, 02.08.2019
Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа
Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Суд обязал Кэти Перри выплатить около 3 миллионов долларов за плагиат

Суд обязал Кэти Перри выплатить около 3 миллионов долларов за плагиат
19:05 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры: Решение вынес Федеральный суд присяжных в США.

Американскую певицу Кэти Перри, песню которой Dark Horse ранее признали плагиатом, обязали выплатить почти 2,78 миллиона долларов в качестве компенсации рэперу Маркусу Грею.

Как сообщает USA Today, решение вынес Федеральный суд присяжных в США.

Штраф также был наложен на соавторов певицы, участвовавших в создании песни Dark Horse, которая скопирована с композиции Joyful Noise Маркуса Грея.

Вудсток отменяется: организаторы не смогли согласовать место проведения фестиваля

Отмечается, что адвокаты исполнителя требовали компенсацию в размере 20 млн долларов, поскольку знаменитая песня Перри принесла ее лейблу 31 млн долл., а лично Перри премию "Грэмми".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Кэти Перри, Плагиат, Dark Horse, Joyful Noise, Маркус Грей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь