Суд обязал Кэти Перри выплатить около 3 миллионов долларов за плагиат

Новости культуры: Решение вынес Федеральный суд присяжных в США.

Американскую певицу Кэти Перри, песню которой Dark Horse ранее признали плагиатом, обязали выплатить почти 2,78 миллиона долларов в качестве компенсации рэперу Маркусу Грею.

Как сообщает USA Today, решение вынес Федеральный суд присяжных в США.

Штраф также был наложен на соавторов певицы, участвовавших в создании песни Dark Horse, которая скопирована с композиции Joyful Noise Маркуса Грея.

Отмечается, что адвокаты исполнителя требовали компенсацию в размере 20 млн долларов, поскольку знаменитая песня Перри принесла ее лейблу 31 млн долл., а лично Перри премию "Грэмми".