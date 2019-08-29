В бабушкином платке: A$AP Rocky выпустил новый безумный клип (Видео)

Американский рэпер A$AP Rocky, которого ранее освободили из-под ареста, но признали виновным в нападении на человека в Стокгольме, презентовал клип на песню Babushka Boi. Режиссером видео, в котором музыкант с друзьями грабит банк, выступила Надя Ли Коэн, работавшая с A$AP Rocky над клипом Gilligan.