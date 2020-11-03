Cardi B передумала разводиться с мужем рэпером Offset

В сентября американская рэп-исполнительница Cardi B подала на развод со своим мужем рэпером Offset, с которым прожила в браке около трех лет.

Издание TMZ сообщает, что скандальная хип-хоп исполнительница изменила свое решение и подала документы, чтобы официально аннулировать развод.

Сейчас, пара ждет подписи документа от судьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cardi B (@iamcardib) 22 Июн 2020 в 4:02 PDT

Стоит отметить, что пары помирилась на праздновании дня рождения Cardi B. Рэпер Offset тогда подарил автомобиль Rolls-Royce, и большое количество сумок. На вечеринке пару заметили за страстными поцелуями, что и говорило о начале примирения между супругами.

После, рэперша сама подтвердила, что снова сошлась с мужем.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что актриса Лейк Белл и ее супруг художник и тату-мастер Скотт Кэмпбелл разводятся.