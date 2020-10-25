Звезда фильма "Однажды в Вегасе" разводится с мужем после 7 лет брака

Брак звезды фильмов "Однажды в Вегасе" и "Простые сложности" Лейк Белл и художника, тату-мастера Скотта Кэмпбелла не прошел испытание пандемией. Пара решила развестись.

Об этом рассказала сама Лейк Белл на своей странице в Инстаграм.

«После 9 лет отношений, 7 лет брака и рождения двоих детей, Скотт и я завершаем наш брак, но продолжаем нашу семью» - написала Белл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LAKE BELL (@lakebell) 22 Окт 2020 в 10:01 PDT

Лейк и Скотт познакомились в далеком 2011 году на съемках. Спустя два года пара связала себя узами брака. В октябре 2014-го у пары родилась дочь - Нова, а в июне 2017-го - сын Озгуд.

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