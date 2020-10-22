Брак Анны Винтур и Шелби Брайана дал трещину: редактор Vogue подала на развод

70-летняя Анна Винтур рассталась со своим 74-летним супругом - миллионером Шелби Брайаном после 16 лет брака.

Отношения между парой поутихли после того, как миллионера обвинили в неуплате налогов более чем на миллион долларов. После этого пару не видели вместе на публике в течение долгого времени.

Теперь же западные СМИ с ссылкой на инсайдера, близкого к семье Анны Винтур, сообщают, что пара подала на развод.

Также, ходят слухи, что Брайан вернулся к своей бывшей жене Кэтрин. Однако друзья миллионера не подтверждают этого. "У Кэтрин и Шелби есть дети, они друзья. Вот и все", - говорят они.

Анна Винтур и миллионер Шелби Брайан начали встречаться еще в 1999 году. Отметим, что тогда они оба были женаты, но в итоге Анна и Шелбы разорвали свои прежние отношения и сыграли свадьбу в 2004 году.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что Cardi B решила подать на развод с рэпером Offset после трех лет брака.