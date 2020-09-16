Cardi B и Offset разводятся: что рэперша требует от мужа

Американская хип-хоп исполнительница Cardi решила судиться и требовать развода с рэпером Offset. Звездные супруги прожили в браке 3 года.

27-летняя американская певица решилась подать на развод с рэпером Offset после трех лет супружеской жизни. Об этом сообщает издание TMZ. Cardi B подала заявление о разводе в Верховный суд округа Фултон в Джорджии во вторник, 15 сентября.

Причины развода знаменитостей пока не разглашаются, но известно, что певица уже уходила от рэпера в 2018 году из-за его измен.

Согласно судебным документам, Cardi B намерена получить первичную физическую и юридическую опеку над их 2-летней дочерью Калчер, а также хочет добиться, чтобы Offset выплачивал алименты.

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib) on Jul 10, 2020 at 8:23pm PDT

Кроме этого, рэперша также потребовала "справедливого разделения всего супружеского имущества", что могло указывать на отсутствие брачного контракта.

Напомним, что Cardi B и Offset тайно поженились в сентябре 2017 года. Через год у пары появилась дочь.

Как сообщалось ранее, в прошлый месяц новый трек от Cardi B и Megan Thee Stallion установил рекорд в чарте Billboard.