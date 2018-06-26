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Cardi B тайно вышла замуж

Cardi B
19:23 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 25-летняя реперка Cardi B тайно вышла замуж за певца Offset. Церемония состоялась еще девять месяцев назад, однако о ней стало известно только сейчас.

Ранее было известно о том, что свадьба пары рэпперов состоялось 25 июня. Но сама Cardi B решила рассказать, как все было на самом деле.

По словам певицы, одного сентябрьского утра они просто решили пожениться. Церемония была очень скромной.

"Мы нашли того, кто нас женит и она сделала это. Присутствовали мы двое и моя кузина. Я сказала "да", без платья, без макияжа, без кольца", – написала Cardi B.

Как известно, сейчас она беременна и должна родить в июле. По словам рэпперши, она узнала о беременности уже после брака.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Cardi B, Offset, Певец, Рэперша, Свадьба, Твиттер.
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