Cardi B тайно вышла замуж

Ранее было известно о том, что свадьба пары рэпперов состоялось 25 июня. Но сама Cardi B решила рассказать, как все было на самом деле.

This why i name my album “Invasion of privacy” cause people will do the most to be nosey about your life .Welp fuck it . pic.twitter.com/U3uHFOT3qK

— iamcardib (@iamcardib) 25 июня 2018 г.