Санта Димопулос впервые рассказала о своей неожиданной свадьбе: "Для меня это был шок"

Украинская певица и участница проекта "Танцы со звездами" впервые рассказала, как происходила ее засекреченная свадьба.

В телепрограмме "Жизнь известных людей" Санта Димопулос раскрыла детали вечера, на котором известный бизнесмен, совладелец сети спортивных клубов, Игорь Кучеренко сделал ей предложение.

Стоит отметить, что возлюбленный Димопулос старше певицы на 18 лет.

Звезда совсем не ожидала, что получит предложение бракосочетания в момент, когда она только вернется из Москвы в Украину. Тогда же Кучеренко решил не терять времени с одним из важных решений в своей жизни.

View this post on Instagram A post shared by (@santadimopulos) on Jan 16, 2020 at 6:06am PST

"Он встретил меня с вокзала и я в какой-то кофточке без макияжа поехала с ним обедать. Садимся мы за стол, а все начинают подниматься. Все люди, которые были подставными, начинают играть на инструментах, официанты - петь песню. Получается певец поет, потом выходит женщина из ЗАГСа. Для меня это был шок", - призналась Димопулос журналистам.

Кроме этого, 33-летняя певица рассказала, что Игорь сразу нашел общий язык с ее сыном Даниэлем и даже помог женщине наладить отношения с отцом мальчика, шоуменом Андреем Джеджулой, с которым Санта имела серьезные конфликты сразу после развода. Отметим, год назад Санта родила любимому мужчине дочь Софию.

View this post on Instagram A post shared by (@santadimopulos) on Sep 14, 2020 at 2:01am PDT

В понедельник, 14 сентября, малышка отметила свой первый день рождения.