Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 15 сентября: Реформы военкоматов и коронавирус в Украине
Итоги 15 сентября: Реформы военкоматов и коронавирус в Украине
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
Брэд Питт и Дженнифер Энистон наконец-то снова вместе: счастливые фото
Питт и Энистон наконец-то снова вместе (Фото)

Санта Димопулос впервые рассказала о своей неожиданной свадьбе: "Для меня это был шок"

Санта Димопулос впервые рассказала о своей неожиданной свадьбе: "Для меня это был шок"
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица и участница проекта "Танцы со звездами" впервые рассказала, как происходила ее засекреченная свадьба.

В телепрограмме "Жизнь известных людей" Санта Димопулос раскрыла детали вечера, на котором известный бизнесмен, совладелец сети спортивных клубов, Игорь Кучеренко сделал ей предложение.

Стоит отметить, что возлюбленный Димопулос старше певицы на 18 лет.

Звезда совсем не ожидала, что получит предложение бракосочетания в момент, когда она только вернется из Москвы в Украину. Тогда же Кучеренко решил не терять времени с одним из важных решений в своей жизни.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by (@santadimopulos) on

"Он встретил меня с вокзала и я в какой-то кофточке без макияжа поехала с ним обедать. Садимся мы за стол, а все начинают подниматься. Все люди, которые были подставными, начинают играть на инструментах, официанты - петь песню. Получается певец поет, потом выходит женщина из ЗАГСа. Для меня это был шок", - призналась Димопулос журналистам.

Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

Кроме этого, 33-летняя певица рассказала, что Игорь сразу нашел общий язык с ее сыном Даниэлем и даже помог женщине наладить отношения с отцом мальчика, шоуменом Андреем Джеджулой, с которым Санта имела серьезные конфликты сразу после развода. Отметим, год назад Санта родила любимому мужчине дочь Софию.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by (@santadimopulos) on

В понедельник, 14 сентября, малышка отметила свой первый день рождения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Санта Димопулос, Игорь Кучеренко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Неприятный запах изо рта утром: как избежать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: в Португалии снова вводят режим чрезвычайной ситуации
Пандемия COVID-19: в Португалии снова вводят режим чрезвычайной ситуации
У экс-главы &quot;Укравтодора&quot; в тайниках нашли наличных на миллион евро
У экс-главы "Укравтодора" в тайниках нашли наличных на миллион евро
Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
СМИ: Звезда &quot;Страны Лавкрафта&quot; сыграет антагониста в &quot;Человеке-муравье 3&quot;
СМИ: Звезда "Страны Лавкрафта" сыграет антагониста в "Человеке-муравье 3"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь